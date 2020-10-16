Сайборг — после победы над Бленкоу: хочу провести боксёрский бой

Крис Сайборг, которая в ночь с 15 на 16 октября мск защитила чемпионский пояс Bellator в женском полулёгком весе в противостоянии с Арлин Бленкоу, заявила, что желает провести боксёрский поединок.

«Я много вниманию уделяю боксу на тренировках с Вирджилом Ортисом. Моя мечта — провести боксёрский поединок, если будет такая возможность. Знаю, Скотт Кокер (президент Bellator. — Прим. «Чемпионата») сказал, что, может, у меня будет один такой бой. Поэтому я просто продолжаю тренироваться. MMA это или бокс, но я должна быть готова», — сказала она на пресс-конференции после боя.

Сайборг спросили, как она относится к возможному поединку с Кэти Тейлор.

«Думаю, это будет великолепный бой. Я умею боксировать, она может провести бой в MMA. Посмотрим», — добавила она.