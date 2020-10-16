Видео: Сайборг «задушила» Бленкоу на турнире Bellator 249

В «Твиттере» опубликовали видео решающих моментов поединка с участием Крис Сайборг, которая в ночь с 15 на 16 октября мск защитила чемпионский пояс Bellator в женском полулёгком весе в противостоянии с Арлин Бленкоу.

Права на видео принадлежат ViacomCBS Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» BellatorMMA.

После победы над Бленкоу Сайборг заявила о намерении провести боксёрский поединок.

«Я много вниманию уделяю боксу на тренировках с Вирджилом Ортисом. Моя мечта — провести боксёрский поединок, если будет такая возможность. Знаю, Скотт Кокер (президент Bellator. — Прим. «Чемпионата») сказал, что, может, у меня будет один такой бой. Поэтому я просто продолжаю тренироваться. MMA это или бокс, но я должна быть готова», — сказала она на пресс-конференции после боя.