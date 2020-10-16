Чимаев дал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, поделился ожиданиями в преддверии поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Думаю, Хабиб выиграет. 70 на 30 в его пользу. Но Джастин тяжело бьёт. Если он попадёт, то случиться может всё что угодно. Посмотрим», — приводит слова Чимаева Sport24.
Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 16 октября 2020
-
16:19
-
16:06
-
15:59
-
15:01
-
14:30
-
14:19
-
14:07
-
14:01
-
13:16
-
12:59
-
11:59
-
11:33
-
11:00
-
10:51
-
10:11
-
09:40
-
09:36
-
09:00
-
06:45
-
04:15
-
00:51
-
00:44
- 15 октября 2020
-
23:54
-
22:24
-
21:41
-
21:34
-
20:40
-
20:38
-
19:50
-
19:47
-
19:05
-
18:04
-
17:26
-
16:47
-
16:46