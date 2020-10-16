Чимаев дал прогноз на бой Нурмагомедов — Гэтжи

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, поделился ожиданиями в преддверии поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи. Напомним, бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Думаю, Хабиб выиграет. 70 на 30 в его пользу. Но Джастин тяжело бьёт. Если он попадёт, то случиться может всё что угодно. Посмотрим», — приводит слова Чимаева Sport24.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.