Минеев ответил на обвинение в допинге со стороны Исмаилова

Российский боец MMA Владимир Минеев отреагировал на слова Магомеда Исмаилова. Напомним, ранее Исмаилов заявил, что Минеев — «химик», то есть применяет допинг.
«По мнению Маги, я «химик»? А какие у него есть специальные знания, чтобы рассуждать об этом? Он врач? В российском ММА нет допинг-контроля, поэтому мы не можем говорить, что здесь кто-то «химик», а здесь не «химик». Никто никого за руку не ловил.
Гормон роста я принимал. Да, он запрещён, но, когда я восстанавливался после травмы ключицы, я обкалывал ключицу, чтобы я мог восстановиться. А так целенаправленно я ничего не принимал запрещённого. Я думаю, что в нашем первом противостоянии с Магомедом он выходил в клетку обколотым», — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
Напомним, первый бой Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.
- 16 октября 2020
-
16:19
-
16:06
-
15:59
-
15:01
-
14:30
-
14:19
-
14:07
-
14:01
-
13:16
-
12:59
-
11:59
-
11:33
-
11:00
-
10:51
-
10:11
-
09:40
-
09:36
-
09:00
-
06:45
-
04:15
-
00:51
-
00:44
- 15 октября 2020
-
23:54
-
22:24
-
21:41
-
21:34
-
20:40
-
20:38
-
19:50
-
19:47
-
19:05
-
18:04
-
17:26
-
16:47
-
16:46