Минеев ответил на обвинение в допинге со стороны Исмаилова

Российский боец MMA Владимир Минеев отреагировал на слова Магомеда Исмаилова. Напомним, ранее Исмаилов заявил, что Минеев — «химик», то есть применяет допинг.

«По мнению Маги, я «химик»? А какие у него есть специальные знания, чтобы рассуждать об этом? Он врач? В российском ММА нет допинг-контроля, поэтому мы не можем говорить, что здесь кто-то «химик», а здесь не «химик». Никто никого за руку не ловил.

Гормон роста я принимал. Да, он запрещён, но, когда я восстанавливался после травмы ключицы, я обкалывал ключицу, чтобы я мог восстановиться. А так целенаправленно я ничего не принимал запрещённого. Я думаю, что в нашем первом противостоянии с Магомедом он выходил в клетку обколотым», — сказал Минеев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».

Напомним, первый бой Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.