Уайдман согласился на бой с Чимаевым и пообещал «усмирить» его. Тот отреагировал

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Крис Уайдман согласился провести поединок с Хамзатом Чимаевым. Напомним, ранее Уайдман утверждал, что его не интересует поединок с Чимаевым, однако теперь изменил своё мнение.
«Этого парня Чимаева надо усмирить. Очень хотел бы сделать это. Я готов в январе! UFC, сделайте, чтобы это случилось», — написал Вайдман в своём «твиттере».
«Когда бы ты ни захотел драться, я размажу тебя. Не понимаю, зачем ждать так долго? Если ты боец, ты всегда должен быть готов», — ответил ему Чимаев.
Чимаев уже долгое время пребывает в поиске соперника на следующую встречу. Сначала с ним отказался драться ветеран лиги Дэмьен Майя, потом от встречи с ним отказались Стивен Томпсон и Уайдман.
Чимаев готов выступать как в полусреднем, так и в среднем дивизионе. Всего в UFC он провёл три поединка, неизменно досрочно побеждая. За три боя он пропустил от соперников только два удара и нанёс почти 200.
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