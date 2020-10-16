Александра Волкова не пустили на авиарейс из-за проблем с документами

Российского бойца MMA Александра Волкова, который 24 октября должен принять участие в турнире UFC 254 в Абу-Даби, не пустили на авиарейс в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя команды спортсмена.

Сообщается, что Волков летел в Абу-Даби с несколькими пересадками. Его не пустили на рейс из Стамбула в Каир из-за проблем с документами. В настоящий момент спортсмен находится в аэропорту в Турции.

Поединок Волкова и Уолта Харриса состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

31-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Первый поединок в UFC российский спортсмен провёл в 2016 году. В последнем бою, состоявшемся в июне 2020 года, он проиграл американцу Кёртису Блейдсу единогласным решением судей. Всего на счету Волкова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу (в том числе 20 нокаутом) и потерпел восемь поражений.