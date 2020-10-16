Ортега, Корейский Зомби, Антигулов и Гришин сделали вес перед турниром UFC Fight Island 6

В ночь на 18 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В его главном событии встретятся бойцы полулёгкого веса Чэн Сон Джунг, более известный по прозвищу Корейский Зомби и Брайан Ортега. Победитель противостояния получит титульный бой с Александером Волкановски.
В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, показав одинаковый вес — 66,2 кг.
В предварительном карде шоу выступит несколько россиян. Так в полутяжёлом весе встретятся Гаджимурад Антигулов и Максим Гришин. Первый потянул на 93,4 кг, вес Гришина составил 93,2 кг. Саид Нурмагомедов перед встречей с Марком Штрайглем показал на весах 61,6 кг.
UFC Fight Island 6. Взвешивание
Основной кард
Брайан Ортега (146 фунтов) — Чэн Сон Джунг (146 фунтов)
Джессика Андраде (126) — Кейтлин Чукагян
Джим Крют (206) — Модестас Букаускас (206)
Клаудио Сильва (171) — Джеймс Краузе (171)
Томас Алмейда (146) — Джонатан Мартинес (146).
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