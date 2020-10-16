«Это никому неинтересно». Дж. Джонс грубо ответил на предложение Крис Жустину Сайборг
Чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Жустину Сайборг после защиты титула на турнире Bellator 249 обратилась к президенту UFC Дане Уайту. На своей странице в «Твиттере» она предложила ему провести совместное шоу промоушенов.
«Дана Уайт, ищешь крупнейшие поединки? Самые интересные бои для зрителей? Bellator — UFC», — написала бразильянка.
В комментариях к посту появилось сообщение бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе, лидера рейтинга Pound-for-Pound Джона Джонса, который заявил, что это никому неинтересно.
«Это дерьмо никому неинтересно», — написал спортсмен.
Напомним, Сайборг ранее выступала в UFC, но с большим скандалом покинула лигу, когда вступила в конфликт с её президентом Даной Уайтом.
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