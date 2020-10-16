«Это никому неинтересно». Дж. Джонс грубо ответил на предложение Крис Жустину Сайборг

Чемпионка Bellator в полулёгком весе Крис Жустину Сайборг после защиты титула на турнире Bellator 249 обратилась к президенту UFC Дане Уайту. На своей странице в «Твиттере» она предложила ему провести совместное шоу промоушенов.

«Дана Уайт, ищешь крупнейшие поединки? Самые интересные бои для зрителей? Bellator — UFC», — написала бразильянка.

В комментариях к посту появилось сообщение бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе, лидера рейтинга Pound-for-Pound Джона Джонса, который заявил, что это никому неинтересно.

«Это дерьмо никому неинтересно», — написал спортсмен.

Напомним, Сайборг ранее выступала в UFC, но с большим скандалом покинула лигу, когда вступила в конфликт с её президентом Даной Уайтом.