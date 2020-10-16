Волков решил проблемы с документами и продолжил путешествие на «Бойцовский остров»
Боец UFC Александр Волков сообщил, что ему удалось решить проблемы с документами, что мешало вылету из Стамбула в Каир. Россиянин с несколькими пересадками добирается до Абу-Даби, где 24 октября встретится с Уолтом Харрисом на турнире UFC 254.
«Спасибо всем, кто переживал за наше путешествие. Мы таки получили билеты до Каира. И оттуда — в Абу-Даби. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Волкова не пустили на авиарейс в Стамбуле.
Поединок Волкова и Уолта Харриса состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
Александра Волкова не пустили на авиарейс из-за проблем с документами
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