Волков решил проблемы с документами и продолжил путешествие на «Бойцовский остров»

Боец UFC Александр Волков сообщил, что ему удалось решить проблемы с документами, что мешало вылету из Стамбула в Каир. Россиянин с несколькими пересадками добирается до Абу-Даби, где 24 октября встретится с Уолтом Харрисом на турнире UFC 254.

«Спасибо всем, кто переживал за наше путешествие. Мы таки получили билеты до Каира. И оттуда — в Абу-Даби. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Волкова не пустили на авиарейс в Стамбуле.

Поединок Волкова и Уолта Харриса состоится 24 октября на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Россиянин выступит в андеркарде титульного боя в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.