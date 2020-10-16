Уайт после нокаута от Поветкина получил отстранение. В WBC пока не дали санкции на реванш

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что его организация пока не получала запрос на предоставление санкции по организации повторного поединка между временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.
Более того, по словам функционера, британец после тяжелейшего поражения получил медицинскую дисквалификацию и ему ещё предстоит получить разрешение на проведение схватки в ноябре.
«WBC не получал никаких официальных просьб о санкционировании данного боя. Кроме того, есть подтверждение, что Уайт получил медицинскую дисквалификацию после нокаута и должен пройти специальное тестирование для получения лицензии», — приводит слова Сулеймана «Р-Спорт».
Реванш Поветкина с Уайтом запланирован на ноябрь 2020 года.
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