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Уайт после нокаута от Поветкина получил отстранение. В WBC пока не дали санкции на реванш

Уайт после нокаута от Поветкина получил отстранение. В WBC пока не дали санкции на реванш
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что его организация пока не получала запрос на предоставление санкции по организации повторного поединка между временным чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Более того, по словам функционера, британец после тяжелейшего поражения получил медицинскую дисквалификацию и ему ещё предстоит получить разрешение на проведение схватки в ноябре.

«WBC не получал никаких официальных просьб о санкционировании данного боя. Кроме того, есть подтверждение, что Уайт получил медицинскую дисквалификацию после нокаута и должен пройти специальное тестирование для получения лицензии», — приводит слова Сулеймана «Р-Спорт».

Реванш Поветкина с Уайтом запланирован на ноябрь 2020 года.

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