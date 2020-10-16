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«Не выполняли условия добросовестно». Гассиев уходит от своих промоутеров

«Не выполняли условия добросовестно». Гассиев уходит от своих промоутеров
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев объявил, что в скором времени прекратит сотрудничество со своими промоутерами. По словам спортсмена, они недостаточно добросовестно выполняли свою работу.

«Мой контракт с моими промоутерами подошёл к концу. Продлевать его я не собираюсь, так как они не выполняли условия данного договора добросовестно — не давали боёв. Сейчас я получаю лицензию в России и готовлюсь к поединку 31 октября в Сочи», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, 31 октября Мурат встретится с Сефером Сефери. Это будет дебют россияина в супертяжёлом весе. Последний раз Гассиев боксировал более двух лет назад. В июле 2018 года он в финале WBSS уступил Александру Усику.

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