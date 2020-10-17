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Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес перед боем за звание абсолютного чемпиона

Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес перед боем за звание абсолютного чемпиона
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Ранним утро 18 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA Super и WBO Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

В преддверии встречи спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. Оба уложились в лимит категории, показав на весах 61,2 кг.

После они провели дуэль взглядов. Бойцы долго не отводили взглядов друг от друга. Но Лопес в какой-то момент не выдержал и попытался заговорить с украинцем. Тот продолжал молча на него смотреть, после чего Теофимо замолчал и сам. Вскоре организаторы сами остановили затянувшуюся дуэль.

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