Уайт не заинтересован в проведении поединка Макгрегора и Порье в Техасе

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что не заинтересован в проведении поединка Конора Макгрегора и Дастина Порье в Техасе с ограниченным количеством зрителей.
«У нас долгое время были хорошие отношения с Джонсом, и мы говорили о стадионе Cowboys Stadium в Далласе. Но я не пойду на арену, которую мы заполним только на четверть или половину. Так что, как только толпа будет готова вернуться на трибуны, мы снова сделаем толпу», — приводит слова Даны Уайта BJPenn.
Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.
После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.
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