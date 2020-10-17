Гэтжи: победа над Хабибом укрепит моё наследие

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Для меня борьба длилась всю жизнь. когда ты являешься чемпионом, ты не думаешь о других. Просто нужно сосредоточиться на том, чтобы не позволить забрать это у тебя. Когда я получу этот пояс, у меня на спине появится мишень, мне уже не нужно будет вызывать кого-либо на бой.
Кто знает? Неважно, кто станет моим следующим соперником. Неважно, с кем я буду драться после боя с Хабибом. Победа над ним укрепит моё наследие, так что это — единственное, ради чего я здесь», — приводит слова Гэтжи MMA Mania.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
- 17 октября 2020
-
12:03
-
10:56
-
09:35
-
09:30
-
00:44
-
00:30
- 16 октября 2020
-
23:47
-
23:36
-
22:53
-
21:42
-
21:28
-
20:36
-
20:16
-
19:39
-
18:34
-
17:15
-
16:19
-
16:06
-
15:59
-
15:01
-
14:30
-
14:19
-
14:07
-
14:01
-
13:16
-
12:59
-
11:59
-
11:33
-
11:00
-
10:51
-
10:11
-
09:40
-
09:36
-
09:00
-
06:45