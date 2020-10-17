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Гэтжи: победа над Хабибом укрепит моё наследие

Гэтжи: победа над Хабибом укрепит моё наследие
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым. Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Для меня борьба длилась всю жизнь. когда ты являешься чемпионом, ты не думаешь о других. Просто нужно сосредоточиться на том, чтобы не позволить забрать это у тебя. Когда я получу этот пояс, у меня на спине появится мишень, мне уже не нужно будет вызывать кого-либо на бой.

Кто знает? Неважно, кто станет моим следующим соперником. Неважно, с кем я буду драться после боя с Хабибом. Победа над ним укрепит моё наследие, так что это — единственное, ради чего я здесь», — приводит слова Гэтжи MMA Mania.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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