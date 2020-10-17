Джастин Гэтжи прибыл в Абу-Даби

Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи сообщил, что прибыл в Абу-Даби на бой с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Приземлился и получил первую встряску на острове Яс. Экипаж самолёта и персонал отеля были просто восхитительными и сделали мою поездку простой и комфортной», — написал в своём «инстаграме» Джастин Гэтжи.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету россиянина 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.



Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.