Кокер ведёт переговоры с Хирном о поединке Крис Сайборг и Кэти Тейлор

Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что ведёт переговоры с Эдди Хирном о поединке Крис Сайборг и Кэти Тейлор.
«Ведём диалог с Эдди Хирном, я сказал, что свяжусь с ним, как только закончится турнир. Крис нужно понять, что она хочет сделать. Знаю, она считает, что всё зависит от нас, но она и её менеджмент должны сами определить дальнейший путь.
Для меня важный момент вот в чём. Когда видел бой Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера, чувствовал, что Макгрегор — не боксёр, он боец ММА. Да, занимается боксом, но он не был даже близок к уровню Мейвезера. Поэтому бой и прошёл по такому сценарию, но Мейвезеру следовало выступить в ММА против Конора как часть взаимного контракта.
Нам нужно решить это, и всё будет зависеть от того, что хочет Крис. Если Эдди Хирн хочет выяснить, кто из девушек является лучшей, кто является главной звездой в боевых видах спорта, то тоже стоит задуматься об этом», — приводит слова Скотта Кокера MMAJunkie.
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