Лопес: когда побью Ломаченко, мои критики будут использовать все оправдания

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес убеждён, что победит чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO Василия Ломаченко.
По словам американца гондурасского происхождения, даже после этого критики найдут объяснение поражению украинца.
«Когда побью Ломаченко, критики будут использовать каждое оправдание. Будут говорить, что я слишком большой, что это не весовая категория Василия, что тот постарел, что он не на пике. Все будут говорить — вот если бы Теофимо подрался, когда Ломаченко был на пике… Они будут всё это повторять, но мне плевать. Позволю им это делать. Люди говорят, потому что просто впадают в бешенство от того, что я делаю», — приводит слова Лопеса BoxingScene.
Напомним, объединительный бой Ломаченко — Лопес состоится в ночь на 18 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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