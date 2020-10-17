Гэтжи: главный приоритет Хабиба — не получить серьёзных повреждений

Временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи назвал ключевую разницу между предыдущим соперником, Тони Фергюсоном, и ближайшим оппонентом, чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым. По словам американца, россиянин, в отличие от Фергюсона, заточен на то, чтобы избегать серьёзных повреждений.

«Наношу людям повреждения. Даже если немного промахиваюсь, повреждение будет. За 25 минут боя в любом случае нанесу сопернику травмы. Суть в том, что Тони Фергюсону нравятся такие бои и совершенно точно, что Хабиб этого не любит.

Его главный приоритет — избежать повреждений. Он может прожить нормальную жизнь, и это будет прекрасно. Когда серьёзно попаду по нему впервые, не знаю, что он подумает, но мне будет интересно взглянуть на его реакцию.

Наношу повреждения до кончиков нервов, бью кость в кость. Когда кость одного человека бьёт в кость другого человека, что-то должно случиться. Это физика. Конечно, в прошлом он пропускал удары, но не думаю, что он принимал такие атаки по корпусу, удары ногами и так далее", — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 254.