Боец смешанных единоборств Александр Волков добрался до «Бойцовского острова», об этом он рассказал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».
«Ну вот, друзья, мы на месте. Это видеоблог. Долетели. Добрались до Абу-Даби. Заселились в номера. Успели даже поспать, отдохнуть. Два часа дня, только проснулись. Прилетели очень-очень рано, в 5–6 утра. Были небольшие задержки. В общей сложности летели 25 часов.
Но уже поспали, набрались сил. Так что всё будет чётко. Осталось пройти двухдневный карантин, нас всё время тестируют. Если всё будет хорошо, а всё будет хорошо, уже в конце недели подерёмся", — сказал Волков.
Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, соперником Волкова на турнире UFC 254 станет Уолт Харрис. Шоу запланировано на 24 октября. В его главном событии выступят Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.
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