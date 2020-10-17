Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Волков добрался до «Бойцовского острова»

Волков добрался до «Бойцовского острова»
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Александр Волков добрался до «Бойцовского острова», об этом он рассказал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

«Ну вот, друзья, мы на месте. Это видеоблог. Долетели. Добрались до Абу-Даби. Заселились в номера. Успели даже поспать, отдохнуть. Два часа дня, только проснулись. Прилетели очень-очень рано, в 5–6 утра. Были небольшие задержки. В общей сложности летели 25 часов.

Но уже поспали, набрались сил. Так что всё будет чётко. Осталось пройти двухдневный карантин, нас всё время тестируют. Если всё будет хорошо, а всё будет хорошо, уже в конце недели подерёмся", — сказал Волков.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, соперником Волкова на турнире UFC 254 станет Уолт Харрис. Шоу запланировано на 24 октября. В его главном событии выступят Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020