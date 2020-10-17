Нурмагомедов пожелал Ломаченко удачи в бою с Лопесом

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не остался в стороне от одного из крупнейших поединков в профессиональном боксе в 2020 году, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко и обладатель пояса по версии IBF Теофимо Лопес.

Россиянин пожелал удачи Ломаченко, упомянув украинца на своей странице в «Инстаграме» в «сториз».

«Удачи тебе, Василий Ломаченко», — написал Хабиб.

Напомним, в бою Ломаченко — Лопес будет разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это будет первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появится абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.