Нурмагомедов пожелал Ломаченко удачи в бою с Лопесом
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не остался в стороне от одного из крупнейших поединков в профессиональном боксе в 2020 году, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко и обладатель пояса по версии IBF Теофимо Лопес.
Россиянин пожелал удачи Ломаченко, упомянув украинца на своей странице в «Инстаграме» в «сториз».
«Удачи тебе, Василий Ломаченко», — написал Хабиб.
Напомним, в бою Ломаченко — Лопес будет разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это будет первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появится абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.
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