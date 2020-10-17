В Top Rank показали, что стоит на кону поединка Ломаченко — Лопес

Пресс-служба промоутерской компании Top Rank на странице в «Твиттере» посвятила пост предстоящему объединительному поединку в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.

Так, к посту были прикреплены фотографии всех четырёх титулов. Под сообщением говорится: «Всё или ничего».

Таким образом, в Top Rank показали, за что сразятся боксёры.

Соответствующий пост доступен на официальной странице компании в «Твиттере».

Напомним, встреча Ломаченко — Лопес пройдёт ранним утром 18 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первый бой с 2018 года, после которого в профессиональном боксе появится абсолютный чемпион мира.