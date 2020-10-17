«Стали семьёй». Нурмагомедов — о своей команде

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил пост членам своей команды, отметив, что с некоторыми людьми чувствует себя, как с семьёй.

«Мы начинали, как команда, сейчас мы стали семьёй. Эти ребята делают отличную работу за кулисами и много мне помогают. Люблю вас», — написал Нурмагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

На данный момент Хабиб проводит финальный этап подготовки к турниру UFC 254, проведение которого запланировано на 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии шоу Нурмагомедов встретится с временным чемпионом лиги Джастином Гэтжи. Для россиянина это будет третья защита титула. В предыдущих он победил Конора Макгрегора и Дастина Порье.