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Ковалёв — о бое Ломаченко: больше всего хочется увидеть, как Лопес поведёт себя после боя

Ковалёв — о бое Ломаченко: больше всего хочется увидеть, как Лопес поведёт себя после боя
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился ожиданиями от объединительного поединка в лёгком весе, в котором за звание абсолютного чемпиона мира поборются обладатель титулов по версиям WBC, WBA Super, WBO Василий Ломаченко и чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес.

Ковалёв убеждён, что украинец победит. Больше всего россиянина интересует, усмирит ли это Лопеса, который выражает открытую неприязнь к сопернику.

«Больше всего хочется увидеть не то, как Вася его отлупит, что само собой, а то, как Лопес будет себя вести после боя. Уж очень интересно», — написал россиянин.

Соответствующий пост доступен на странице Сергея Ковалёва в социальной сети «Инстаграм».

Бой Ломаченко — Лопес пройдёт ранним утром 18 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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