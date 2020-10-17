С. Нурмагомедов за 51 секунду нокаутировал соперника на турнире UFC Fight Island 6

В ночь с 17 на 18 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. Его предварительный кард открыла схватка бойцов легчайшего веса Саида Нурмагомедова и Марка Штрайгля.

Россиянин победил нокаутом в первом же раунде. Для победы ему понадобилась всего 51 секунда. Таким образом, он реабилитировался за поражение в предыдущей схватке. В декабре 2019 года он проиграл Раони Барселосу. В UFC у спортсмена теперь три победы при единственном поражении.

Отметим, что Саид Нурмагомедов не состоит в родстве со знаменитой семьёй чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Видео фрагментов боя доступно на сайте «Чемпионата».