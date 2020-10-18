Гришин завоевал первую победу в UFC, досрочно победив Антигулова

В ночь с 17 на 18 октября по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 6. В его предварительном карде встретились бойцы полутяжёлого веса Максим Гришин и Гаджимурад Антигулов. Это была только вторая в истории встреча россиян в UFC.

В первом раунде бойцы действовали не слишком активно. Начало второй пятиминутки было за Антигуловым, но вскоре он оказался на канвасе в глубокой защите и много пропустил. Когда бойцы вернулись в стойку, преимущество уже было у Гришина. В итоге, за две секунды до завершения раунда, рефери остановил встречу, зафиксировав победу Гришина техническим нокаутом.

Таким образом, Максим одержал первую победу в UFC. Антигулов потерпел четвёртое кряду поражение в промоушене.