Джиллиан Робертсон вызвала на бой Антонину Шевченко после победы на UFC Fight Night 180
В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился бой предварительного карда турнира UFC Fight Night 180 в женском наилегчайшем весе между 25-летней представительницей Канады Джиллиан Робертсон и 31-летней бразильянкой Полианой Ботельо.
Бой продлился все три раунда и завершился единогласной победой Джиллиан Робертсон – 29:28, 29:27, 29:27. Для представительницы Канады это уже 6-я победа в UFC в наилегчайшем весе, и как отмечает журналист Майкл Кэрролл в «Твиттере», это наилучший показатель в весе до 56,7 кг.
Сразу после боя Джиллиан Робертсон заявила, что желает видеть своей следующей соперницей 35-летнюю киргизскую спортсменку Антонину Шевченко, которая в своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 9 в мае этого года уступила Кэтлин Чукагян.
UFC 2020. UFC Fight Night 180, Абу-Даби, ОАЭ
Джиллиан Робертсон (W) - Полиана Ботельо
18 октября 2020, воскресенье. 01:10 МСК
Джиллиан Робертсон
Окончено
PTS
Полиана Ботельо
Антонина Шевченко показала лицо после 45 пропущенных ударов в голову от Кэтлин Чукагян
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