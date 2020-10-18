Джиллиан Робертсон вызвала на бой Антонину Шевченко после победы на UFC Fight Night 180

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился бой предварительного карда турнира UFC Fight Night 180 в женском наилегчайшем весе между 25-летней представительницей Канады Джиллиан Робертсон и 31-летней бразильянкой Полианой Ботельо.

Бой продлился все три раунда и завершился единогласной победой Джиллиан Робертсон – 29:28, 29:27, 29:27. Для представительницы Канады это уже 6-я победа в UFC в наилегчайшем весе, и как отмечает журналист Майкл Кэрролл в «Твиттере», это наилучший показатель в весе до 56,7 кг.

Сразу после боя Джиллиан Робертсон заявила, что желает видеть своей следующей соперницей 35-летнюю киргизскую спортсменку Антонину Шевченко, которая в своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 9 в мае этого года уступила Кэтлин Чукагян.