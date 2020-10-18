Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кутателадзе одержал победу раздельным решением на турнире UFC Fight Island 6

Кутателадзе одержал победу раздельным решением на турнире UFC Fight Island 6
Бокс/ММА 0

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился бой предварительного карда турнира UFC Fight Island 6 в лёгком весе между 28-летним представителем Грузии Гурамом Кутателадзе и 29-летним поляком Матеушем Гамротом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гурама Кутателадзе раздельным решением судей – 29:28, 28:29, 29:28.

Для обоих спортсменов это был дебютный бой в UFC. На счету представителя Грузии 12 побед и 2 поражения в ММА, у Матеуша Гамрота – 17 побед и 1 поражение, полученное в этом бою.

Напомним, что в главном событии вечера сразятся Брайан Ортега и Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. В соглавном событии сойдутся Кэтлин Чукагян и Джессика Андраде. Ранее в рамках этого турнира Саид Нурмагомедов нокаутировал за 51 секунду филиппинца Марка Штрайгля, а Максим Гришин техническим нокаутом победил соотечественника Гаджимурада Антигулова.

UFC 2020. UFC Fight Night 180, Абу-Даби, ОАЭ
Джессика Андраде - Кэтлин Чукагян
18 октября 2020, воскресенье. 03:40 МСК
Джессика Андраде
Не началось
Кэтлин Чукагян
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020