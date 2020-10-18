Кутателадзе одержал победу раздельным решением на турнире UFC Fight Island 6

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился бой предварительного карда турнира UFC Fight Island 6 в лёгком весе между 28-летним представителем Грузии Гурамом Кутателадзе и 29-летним поляком Матеушем Гамротом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Гурама Кутателадзе раздельным решением судей – 29:28, 28:29, 29:28.

Для обоих спортсменов это был дебютный бой в UFC. На счету представителя Грузии 12 побед и 2 поражения в ММА, у Матеуша Гамрота – 17 побед и 1 поражение, полученное в этом бою.

Напомним, что в главном событии вечера сразятся Брайан Ортега и Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби. В соглавном событии сойдутся Кэтлин Чукагян и Джессика Андраде. Ранее в рамках этого турнира Саид Нурмагомедов нокаутировал за 51 секунду филиппинца Марка Штрайгля, а Максим Гришин техническим нокаутом победил соотечественника Гаджимурада Антигулова.