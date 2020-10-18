Гурам Кутателадзе готов выйти на бой с Исламом Махачевым на UFC 254

28-летний грузинский боец смешанных единоборств Гурам Кутателадзе готов выйти в октагон с 29-летним российским спортсменом Исламом Махачевым. Об этом сообщает MMA Fighting в «Твиттере».

Кутателадзе готов сразится с Махачевым уже на следующей неделе на турнире UFC 254, который возглавит поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи.

Сегодня, 18 октября, Гурам Кутателадзе в предварительном карде турнира UFC Fight Island 6 в лёгком весе одержал победу раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28) над 29-летним поляком Матеушем Гамротом, нанеся ему первое поражение в карьере.

Напомним, что Ислам Махачев должен был провести бой с Рафаэлем Дос Аньосом, однако бразилец снялся с поединка из-за коронавируса. Позже появилась информация, что Ислам пропустит предстоящий турнир. Сообщалось, что Махачев ещё может выступить на турнире UFC 254, промоушен в данный момент ищет ему соперника. Одним из претендентов на бой назывался бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер.