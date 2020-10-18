Брайан Ортега победил Чан Сун Джуна в главном бою турнира UFC Fight Island 6

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился главный бой турнира UFC Fight Island 6 в мужском полулёгком весе между 29-летним представителем США Брайаном Ортегой и 33-летним корейцем Чан Сун Джуном, более известным как Корейский зомби.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Брайана Ортеги единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 50:45. По статистике американец полностью превзошёл своего оппонента – 126 на 62 по значимым ударам, 3-0 по успешным тейкдаунам и 2-0 по нокдаунам.

Для Ортеги это 15-я победа в ММА при одном поражении. На счету Чан Сун Джуна 16 побед и 6 поражений.

Ранее в рамках этого турнира Саид Нурмагомедов нокаутировал за 51 секунду филиппинца Марка Штрайгля, а Максим Гришин техническим нокаутом победил соотечественника Гаджимурада Антигулова.