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Брайан Ортега победил Чан Сун Джуна в главном бою турнира UFC Fight Island 6

Брайан Ортега победил Чан Сун Джуна в главном бою турнира UFC Fight Island 6
Бокс/ММА / UFC 0

В Абу-Даби на арене «Флэш-Форум» завершился главный бой турнира UFC Fight Island 6 в мужском полулёгком весе между 29-летним представителем США Брайаном Ортегой и 33-летним корейцем Чан Сун Джуном, более известным как Корейский зомби.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Брайана Ортеги единогласным решением судей – 50:45, 50:45, 50:45. По статистике американец полностью превзошёл своего оппонента – 126 на 62 по значимым ударам, 3-0 по успешным тейкдаунам и 2-0 по нокдаунам.

Для Ортеги это 15-я победа в ММА при одном поражении. На счету Чан Сун Джуна 16 побед и 6 поражений.

Ранее в рамках этого турнира Саид Нурмагомедов нокаутировал за 51 секунду филиппинца Марка Штрайгля, а Максим Гришин техническим нокаутом победил соотечественника Гаджимурада Антигулова.

UFC 2020. UFC Fight Night 180, Абу-Даби, ОАЭ
Брайан Ортега (W) - Чон Чхан Сон
18 октября 2020, воскресенье. 04:10 МСК
Брайан Ортега
Окончено
PTS
Чон Чхан Сон
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