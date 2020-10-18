«Главные победы ещё впереди». В команде Ломаченко прокомментировали поражение от Лопеса

В команде Василия Ломаченко прокомментировали поражение украинца в бою с Теофимо Лопесом, дав понять, что боксёр и дальше планирует выступать на высшем уровне.

«Всем спасибо за поддержку! Один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь. Главные победы ещё впереди», — сказано в сообщении.

Соответствующий пост доступен на странице Lomus_official в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.