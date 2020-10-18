«Не знаю, что они там считали». Боец UFC не согласился с решением судей отдать ему победу

Дебютант UFC Гурам Кутателадзе прокомментировал победу над Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Island 6. Грузинский спортсмен считает, что победа досталась ему незаслуженно.

«Этот бой не был моим. Я честный человек. Этот парень упорно работал. Когда объявили результат… Этот бой не был моим. Этот парень провёл столько тейкдаунов. Сожалею, это не был мой поединок. Конечно, спасибо всем. Не знаю, что там считали судьи. Гамрот, Матеуш, ты настоящий воин. Это был твой бой», — сказал Кутателадзе в интервью после боя, которое размещено на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, в главном поединке турнира Брайан Ортега решением судей победил Чэн Сон Джуна и получил право сразиться за титул в полулёгком весе.