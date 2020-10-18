Алексей Тищенко: бой выиграл не Лопес, а отдал Ломаченко

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился впечатлениями от титульного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, в котором украинец проиграл решением судей.
«От Ломаченко ожидал большего. Непонятно, почему он был пассивен в семи раундах. Думал, максимум в трёх раундах он присмотрится к сопернику, а потом начнёт работать в своём стиле и ритме. К седьмому раунду Василий начал показывать, что должен был.
Лопес — молодец в плане построения боя: не летел, не старался закончить бой раньше времени. Достаточно разумно вёл бой в силу своих возможностей. Инициатива была на стороне Лопеса. Он по праву забрал первую половину боя. Не из-за того, что был намного лучше. Просто Ломаченко позволил это сделать. Бой выиграл не Лопес, а отдал Ломаченко без особого желания и борьбы.
Что касается судейства, отдал бы победу Лопесу, но не с такой большой разницей, как это сделали некоторые судьи», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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