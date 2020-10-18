Мейвезер поставил на победу Лопеса над Ломаченко $ 6,5 тыс.

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер похвастался солидным выигрышем в букмекерской конторе. Американец поставил на результат боя Теофимо Лопеса с Василием Ломаченко, предположив, что победа останется за американцем гондурасского происхождения.
Мейвезер не прогадал и приумножил $ 6,5 тыс. более чем в три раза. Выигрыш Флойда составил $ 20 150.
«Лёгкая победа», — написал Флойд.
Соответствующий пост доступен на странице Флойда Мейвезера в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.
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