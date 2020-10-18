Хабиб рассказал о состоянии здоровья брата, госпитализированного в Дубае

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который попал в одну из больниц в Дубае. Хабиб дал понять, что дебют Умара в UFC снова придётся отложить.

«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка. Значит, так было суждено», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Соперником Умара на турнире UFC 254 должен был стать Сергей Морозов.