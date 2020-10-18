Лопес: реванш с Ломаченко? А зачем?

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес дал понять, что не собирается давать реванш экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко.

«Реванш? А зачем? Для чего? Я побил его, сделал всё, чтобы победить. Если будет реванш, всё повторится снова. Понимаете, в контракте нет пункта о реванше неспроста. Теперь я могу об этом говорить. Когда мне дали контракт, то сказали, что если я проиграю, то это именно то, что я получу. Они предсказывали, что я проиграю. Ну хорошо. Теперь они съели, пусть теперь будет так. Нам нужно двигаться дальше», — сказал Лопес на пресс-конференции после боя с Ломаченко.

Напомним, сегодня, 18 октября, ранним утром по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.