Лопес: реванш с Ломаченко? А зачем?

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес дал понять, что не собирается давать реванш экс-чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко.
«Реванш? А зачем? Для чего? Я побил его, сделал всё, чтобы победить. Если будет реванш, всё повторится снова. Понимаете, в контракте нет пункта о реванше неспроста. Теперь я могу об этом говорить. Когда мне дали контракт, то сказали, что если я проиграю, то это именно то, что я получу. Они предсказывали, что я проиграю. Ну хорошо. Теперь они съели, пусть теперь будет так. Нам нужно двигаться дальше», — сказал Лопес на пресс-конференции после боя с Ломаченко.
Напомним, сегодня, 18 октября, ранним утром по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился большой турнир по боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением и стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом мира. Ломаченко потерпел второе в карьере поражение.
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