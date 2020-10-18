Чимаев показал пару приёмов своему первому сопернику в UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, показал пару приёмов своему первому сопернику в UFC — валлийцу Джону Филипсу.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ESPN MMA.

Джон Филлипс на турнире UFC «Бойцовский остров 6» встречался с Пак Чун Ёном и проиграл единогласным решением судей.



На счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.



Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.