Чимаев показал пару приёмов своему первому сопернику в UFC
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, показал пару приёмов своему первому сопернику в UFC — валлийцу Джону Филипсу.
Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ESPN MMA.
Джон Филлипс на турнире UFC «Бойцовский остров 6» встречался с Пак Чун Ёном и проиграл единогласным решением судей.
На счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
Напомним, на турнире UFC Fight Night 178, который состоялся в сентябре, 26-летний Чимаев нокаутировал опытного Джеральда Мёршарта первым же ударом. Все три поединка в промоушене спортсмен завершил досрочно.
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