«Мы приезжие». Ковалёв — о поражении Ломаченко

Российский боксёр бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от титульного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, в котором украинец проиграл решением судей.



«Такое моё мнение по вчерашнему бою. Мы — приезжие. Кто сюда приезжает за своей мечтой, её не дают. Это было подтверждено вчерашним решением — почти все раунды отдавали местному бойцу, Лопесу. Моё мнение — Вася выиграл по раундам 7-5. Может быть, мне казалось так, потому что я топил за него. Но ничья была бы адекватным решением. Была бы подоплёка к реваншу. Сейчас всё понятно — забрали, всё отжали и послали на фиг», — сказал Сергей Ковалёв в своём «инстаграме».