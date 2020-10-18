«Мы приезжие». Ковалёв — о поражении Ломаченко
Российский боксёр бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился впечатлениями от титульного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, в котором украинец проиграл решением судей.
«Такое моё мнение по вчерашнему бою. Мы — приезжие. Кто сюда приезжает за своей мечтой, её не дают. Это было подтверждено вчерашним решением — почти все раунды отдавали местному бойцу, Лопесу. Моё мнение — Вася выиграл по раундам 7-5. Может быть, мне казалось так, потому что я топил за него. Но ничья была бы адекватным решением. Была бы подоплёка к реваншу. Сейчас всё понятно — забрали, всё отжали и послали на фиг», — сказал Сергей Ковалёв в своём «инстаграме».
- 18 октября 2020
-
19:56
-
18:55
-
17:31
-
16:41
-
16:26
-
16:16
-
15:23
-
14:31
-
14:22
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:25
-
11:20
-
11:08
-
10:22
-
10:16
-
09:39
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:06
-
08:47
-
08:00
-
04:46
-
04:19
-
04:05
-
03:54
-
02:26
-
01:53
-
00:29
- 17 октября 2020
-
23:58
-
23:20
-
23:15
-
23:10
Партнерский контент