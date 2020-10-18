Бой Хабиба и Гэтжи пройдёт без зрителей

24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 254.



Как сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото, турнир всё же пройдёт без зрителей. По словам Окамото, изначальный план, который должен был позволить продать ограниченное количество билетов, не был утверждён в срок. На турнире будут присутствовать приглашённые гости, однако, атмосфера, несмотря на это, будет подобной тем, что была на других турнирах.



Напомним, главным поединком шоу UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.