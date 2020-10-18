Ортега — Волкановски: я иду за тобой

Боец UFC Брайан Ортега прокомментировал победу над Корейским Зомби.



«Все, кто остался со мной после поражения, — я люблю вас. Тем же, кто списал меня со счетов, стоит поучиться считать. Спасибо моей команде. Мы сразу же включились в работу. Все думали, что я отдыхал, но я делал всё необходимое, я вернулся в зал и сказал себе, что мне нужно стать другим бойцом. Мне нужно было стать лучшим бойцом во всех аспектах — в ударке, в борьбе и во всём остальном. Так что сегодня я попытался миксовать это и показать всем, что вернулся.



В этой игре нужно рисковать. Волкановски — чемпион, и одна мысль о бое с ним уже мотивирует меня. У меня есть команда. Мы готовы. Неважно даже, готовы ли мы, — я иду за тобой», — приводит слова Ортеги MMAJunkie.