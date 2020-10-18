Ортега — Волкановски: я иду за тобой
Боец UFC Брайан Ортега прокомментировал победу над Корейским Зомби.
«Все, кто остался со мной после поражения, — я люблю вас. Тем же, кто списал меня со счетов, стоит поучиться считать. Спасибо моей команде. Мы сразу же включились в работу. Все думали, что я отдыхал, но я делал всё необходимое, я вернулся в зал и сказал себе, что мне нужно стать другим бойцом. Мне нужно было стать лучшим бойцом во всех аспектах — в ударке, в борьбе и во всём остальном. Так что сегодня я попытался миксовать это и показать всем, что вернулся.
В этой игре нужно рисковать. Волкановски — чемпион, и одна мысль о бое с ним уже мотивирует меня. У меня есть команда. Мы готовы. Неважно даже, готовы ли мы, — я иду за тобой», — приводит слова Ортеги MMAJunkie.
- 18 октября 2020
-
22:51
-
21:17
-
19:56
-
18:55
-
17:31
-
16:41
-
16:26
-
16:16
-
15:23
-
14:31
-
14:22
-
13:32
-
13:23
-
13:18
-
12:25
-
11:20
-
11:08
-
10:22
-
10:16
-
09:39
-
09:32
-
09:26
-
09:18
-
09:06
-
08:47
-
08:00
-
04:46
-
04:19
-
04:05
-
03:54
-
02:26
-
01:53
-
00:29
- 17 октября 2020
-
23:58
-
23:20
Партнерский контент