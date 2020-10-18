BT Sport посвятил анимационный ролик Хабибу и Абдулманапу Нурмагомедовым

Телеканал BT Sport представил зрителям анимационный ролик, посвящённый карьере Хабиба Нурмагомедова и его отцу, Абдулманапу Нурмагомедову. В коротком ролике, посвящённом предстоящему поединку Хабиба с Джастином Гэтжи вспоминаются знаковые моменты из жизни Хабиба — его борьба с медведем, невозможность отца Хабиба получить визу в США и смерть Абдулманапа. Предстоящий бой станет для Хабиба Нурмагомедова первым после смерти его отца и тренера.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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