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BT Sport посвятил анимационный ролик Хабибу и Абдулманапу Нурмагомедовым

BT Sport посвятил анимационный ролик Хабибу и Абдулманапу Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Телеканал BT Sport представил зрителям анимационный ролик, посвящённый карьере Хабиба Нурмагомедова и его отцу, Абдулманапу Нурмагомедову. В коротком ролике, посвящённом предстоящему поединку Хабиба с Джастином Гэтжи вспоминаются знаковые моменты из жизни Хабиба — его борьба с медведем, невозможность отца Хабиба получить визу в США и смерть Абдулманапа. Предстоящий бой станет для Хабиба Нурмагомедова первым после смерти его отца и тренера.

32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

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