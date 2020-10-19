Гэтжи осудил Хабиба за скандальный эпизод с участием бездомного

Американский боец Джастин Гэтжи прокомментировал скандальный эпизод с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова, который давал деньги бездомным за отжимания от пола.

«Каждый раз, когда я общался с Хабибом, он казался мне хорошим человеком. Но когда я увидел видео, где он заставил бездомного отжиматься, а потом дал ему деньги, то подумал, что это слишком. Я понимаю, почему он так сделал, но я ни при каких обстоятельствах так бы не поступил. Если ты хочешь помочь — помоги. Не нужно заставлять их работать на тебя, если ты пытаешься им помочь», — приводят слова Гэтжи «Известия».

Напомним, главным поединком шоу UFC 254 станет встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.