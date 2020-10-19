Дастин Порье намекнул о подписании контракта на бой с Конором Макгрегором

31-летний американский боец смешанных единоборств Дастин Порье недвусмысленно дал понять в «Твиттере» о подписании контракта на бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«23 января. 25 минут, чтобы сделать жизнь справедливой», — говорится в публикации Дастина Порье, исходя из которой можно сделать вывод, что поединок будет проходить в 5-раундовом формате.
Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC. После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
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