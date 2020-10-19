Хамзат Чимаев заявил, что готов провести три боя за одну ночь

26-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, опубликовал в «Твиттере» новый провокационный пост с обращением к президенту UFC Дана Уайту.
«Я хочу сразиться с трёмя бойцами старой школы за одну ночь. Дана Уайт, давай мочить всех подряд», — написал Чимаев в «Твиттере».
Недавно Дана Уайт подтвердил, что в декабре Чимаев должен провести пятираундовый поединок в главном бою турнира. Ожидается, что турнир станет последним в 2020 году.
Хамзат испытывает проблемы с поиском соперника. От встречи с ним отказались Стивен Томпсон и Дэмьен Майя. Сначала драться с ним не хотел и Уайдман, но спустя некоторое время Дана Уайт подтвердил, что работа над этим поединком продолжается.
На счету Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
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