Дана Уайт поделился зрелищным превью боя Хабиб — Гэтжи

Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в «Инстаграме» зрелищное превью поединка между чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
«Бум! Если уж это не сможет вас заинтересовать на следующей неделе, то ничто не сможет», — написал под видео Уайт.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в "инстаграме" Даны Уайта.
Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
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