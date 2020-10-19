Дана Уайт поделился зрелищным превью боя Хабиб — Гэтжи

Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в «Инстаграме» зрелищное превью поединка между чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.



«Бум! Если уж это не сможет вас заинтересовать на следующей неделе, то ничто не сможет», — написал под видео Уайт.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в "инстаграме" Даны Уайта.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.