Тренер Нурмагомедова рассказал о весогонке Хабиба

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как проходит весогонка подопечного в преддверии поединка с Джастином Гэтжи. Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
«Весогонка идёт отлично. Сейчас Хабиб весит меньше, чем он весил за такое же количество времени до предыдущего боя. Всё идёт очень хорошо.
Какой обычный вес Хабиба в день боя? Я никогда его не спрашивал об этом. Он делает вес, и я понимаю, что всё прошло нормально. Никогда не спрашиваю его: «Сколько ты сейчас весишь?» Просто интересуюсь: «Всё идёт хорошо?» — «Да, тренер, всё отлично», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.
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