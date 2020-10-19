Тренер Нурмагомедова рассказал о весогонке Хабиба

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как проходит весогонка подопечного в преддверии поединка с Джастином Гэтжи. Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

«Весогонка идёт отлично. Сейчас Хабиб весит меньше, чем он весил за такое же количество времени до предыдущего боя. Всё идёт очень хорошо.

Какой обычный вес Хабиба в день боя? Я никогда его не спрашивал об этом. Он делает вес, и я понимаю, что всё прошло нормально. Никогда не спрашиваю его: «Сколько ты сейчас весишь?» Просто интересуюсь: «Всё идёт хорошо?» — «Да, тренер, всё отлично», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи.