Тедди Атлас — о поражении Ломаченко: такой счёт — это дикость

Известный тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал поражение украинца Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом.

Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.

«Отличный бой в исполнении обоих боксёров. Снимаю шляпу перед Лопесом. Но скажите, пожалуйста, как у судей получился такой счёт? И почему?

То, что бойцы делают на ринге, это храбро и благородно. То, что судьи делают за его пределами, совсем не так. Устал уже говорить об этом. Надоело смотреть на такое.

Нет проблем, что бой выиграл Лопес. Но Лома не заслужил такого счёта. Это дикость», — написал Атлас в своём «твиттере».