Дрозд: если будет такой бокс от Ломаченко, то ему надо опускаться на категорию ниже

Бывший чемпион мира WBC в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд выразил мнение, что украинец Василий Ломаченко может вновь стать сильнейшим в лёгкой весовой категории, если несколько перестроится и наберёт физической мощи.



«Василий участвовал в бою за титул абсолютного чемпиона мира в этой весовой категории, и я вижу, что в ней есть топовые бойцы, которые и прямо сейчас Васе по зубам.

Но сейчас Лопес оказался самым сильным в этом дивизионе. Оценивая визуально, если будет такой бокс в исполнении Ломаченко, то ему надо опускаться на категорию ниже. Но это не говорит о том, что он не может перестроиться и измениться. Я уверен, что у него есть и желание, и энергия, и мотивация. Если он захочет, то сможет всего добиться и в этом весе.

Ему нужно что-то менять и добавлять, надо быть Василием Ломаченко, которого мы знаем, и в этой весовой категории. Надо своё умение перенести и в этот вес. Конечно, в ней парни покрупнее и тяжелее бьют. Думаю, что ему надо добавить в мощи и ударной силе, и тогда возможно все. Надо не вешать голову и не ломаться психологически. Его ведь не нокаутировали, не побили в пух и прах, бой был примерно равным. Василий способен вернуть себе звание чемпиона мира и в этой категории. При желании, мотивации и работе. Он способен на это больше, чем многие другие топовые боксеры веса», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».



Напомним, в минувшие выходные Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Все судьи отдали победу Теофимо: 116:112, 117:111, 119:109.