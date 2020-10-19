Гэтжи: изучение боев Нурмагомедова не было частью моей подготовки

Американец Джастин Гэтжи заявил, что перед боем с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым не изучал поединков с участием россиянина.

«Я никому не позволяю контролировать мой разум. Я не смотрел его бои специально. Я смотрел их, когда они проходили, потому что я его фанат и фанат спорта. В общем, изучение боёв Нурмагомедова не было частью моей подготовки», — приводят слова Гэтжи «Известия».

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи станет главным поединком шоу UFC 254. Турнир запланирован на 24 октября. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Его последним соперником был американец Дастин Порье, который потерпел поражение в поединке в сентябре 2019 года. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.