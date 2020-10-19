Тренер «Ахмата» сообщил о желании А. Емельяненко вернуться в Чечню

Тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, что Александр Емельяненко через своего друга вышел на связь и сообщил о желании вернуться в Чечню.
Напомним, Емельяненко в Грозном готовился к бою с Магомедом Исмаиловым. После поражения в поединке 24 июля Александр крайне редко появляется в публичном пространстве.
«Его друг с нашими ребятами выходил на связь. Он звонил, от лица Александра передавал, что Саша изъявил желание вернуться обратно в Чечню. Контракт с клубом «Ахмат» у него закончился два года назад, последний бой он выступал не за «Ахмат». Когда объявили его последний бой, он приехал в Чечню, чтобы сохранить бой, честно говоря.
После боя с Исмаиловым как от вас, так и от нас Александр пропал. На второй день его уже не было в Грозном. Ребята, кто с ним тесно дружил, говорили, что Саня изъявлял желание вернуться в Грозный, ещё проводить бои. Мы на это надеемся», — цитирует Бичуева Sport24.
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