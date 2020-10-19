Туменов отреагировал на слова Гэтжи о тренере Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал, что думает по поводу слов Джастина Гэтжи в адрес Хавьера Мендеса, тренера действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Напомним, ранее Гэтжи заявил, что ему не нравится Мендес.
«Гэтжи сейчас раскручивает бой и хочет показать, что уверен в себе. Он тоже боец высокого уровня, не будет же молчать. Гэтжи не сказал ничего плохого. Все хотят победить. Если чьи-то фанаты расстроятся в случае поражения их бойца, то это нормально. Это лёгкий трешток, бывает и похуже.
Что касается слов Гэтжи по поводу Мендеса, то даже не знаю, что у них произошло. Все понимают, что UFC — это шоу, надо что-то говорить, привлекать внимание. Никто близко к сердцу это не воспримет», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Гэтжи, который состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.
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